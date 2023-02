Piotr Zielinski è il «miglior fabbro», proprio come Ezra Pound lo era per T. S. Eliot. Perché è il perno del linguaggio calcistico del Napoli. Già a Francoforte aveva danzato e giocato alla grande, spesso sacrificando la sua classe a un tocco solo, una scarna riduzione di palleggio per il bene di tutti, una sottrazione per amor di trama. Ad Empoli non c'era da sottrarre nulla, una partita che è durata un tempo, con una grande disparità di rosa, tanto che pure in dieci uomini il Napoli non ha accusato nessuna difficoltà. Una partita di sperpero e possesso, con Zielinski calligrafo. Controlla il gioco con l'immancabile Lobotka e valorizza tantissimo la forma. I suoi sono sempre tocchi eleganti che rivaleggiano ogni tanto con le suole di Kvaratskhelia.

La dotta mente di Zielinski cerca varchi, inventa corridoi, libera compagni in attacco e costringe anche Ismajli a segnare nella propria porta anticipando Osimhen e stupendo Vicario. L'eleganza del polacco è nell'assenza di foga, mentre gli altri si dimenano lui rimane distante, in un esercizio di aristocrazia calcistica, che qualche volta lo porta anche ad estraniarsi dal gioco e perdersi. Da molte partite, invece, la sua partecipazione è assoluta, in una elevazione a strati che lo porta a dominare il centrocampo con semplicità, consumando l'incanto senza dimenarsi, regalando palloni e giocate senza sforzo, indifferentemente. Le sue sono conquiste silenziose degli spazi, domini senza clemenza delle linee avversarie, fughe verticali che condizionano il destino delle partite e rovinano i piani degli avversari, come è accaduto ad Empoli.

Zielinski, quando c'è, migliora le partite, accresce il valore dei compagni, ne accresce le capacità perché li serve con precisione e spesso li libera anche rendendo tutto più facile. Vago, intenso e con refrain. I suoi dribbling contengono l'oltraggio del marcatore perché sono senza pause né esiti, servono a farsi rasoio che taglia il campo con geometria per costruire altra geometria. Quando è in forma così, è accaduto anche in passato, davvero è un assoluto, purtroppo poi cala e rotola nelle incostanze, ma ci sta, è un calciatore lucente che prende l'ombra. In lui vive un incanto calcistico annodato all'insolenza, quando tutti si sono convinti che non ce ne sia per nessuno: cade, e quando sembra essersi arruolato tra gli indolenti: stacca, sublimandosi in grandi giocate di estetica singolarità. In questa oscillazione, tra questi contrasti, c'è un calciatore eretico che non ubbidisce a nessuno, nemmeno al proprio enorme talento, che prende gli affanni come se fossero buche di strada, perde palloni, e pare piegato agli eventi, ma poi improvvisamente ribalta tutto e costruisce gioco, inventa palloni assurdi per Osimhen e compagni, si libera dei pressing difensivi con una disinvoltura da veterano e se gli va segna pure, o meglio, costringe gli altri a farlo come nel caso di Ismajli.

Ad Empoli non ha giocato la sua migliore partita, ma ha allungato le partite in costante bellezza, creando una continuità che serve moltissimo al Napoli, perché quando il pallone è tra i suoi piedi è sempre al sicuro, e continua ad esserlo anche fino al passaggio successivo, come se fosse un ponte. Fin quando il pallone sta con Zielinski manovra e visione saranno perfette, e chi riceve il pallone dai suoi piedi lo avrà alla perfezione. È il «miglior fabbro», il calciatore che forgia palloni, che raddrizza azioni, con fascino ed originalità tecnica, «maestro di color che sanno». Diramazioni laterali, verticalizzazioni, giravolte per lanci. In bilico, nell'ombra sospeso.