Zielinski incontra il ct della Polonia: Michniewicz va anche da Glik

Una due giorni tutta campana quella di Czesław Michniewicz, fresco nuovo commissario tecnico della nazionale polacca che ancora inseguirà la qualificazione al Mondiale contro la Russia a marzo. Il ct ha potuto incontrare in questi giorni vari calciatori della nazionale, ieri è stato il turno dei due polacchi presenti in regione come Piotr Zielinski e Kamil Glik, difensore del Benevento. Per Michniewicz soprattutto Napoli non è una novità: fino allo scorso ottobre era stato allenatore del Legia Varsavia, avversario degli azzurri di Spalletti nel girone di Europa League.