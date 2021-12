Zielinski infortunato, come sta: non respirava, accertamenti negativi

Brutta serata per il Napoli contro l'Empoli: non solo la sconfitta arrivata di misura in una notte stregata ma anche due infortuni che fanno preoccupare. Dopo gli accertamenti di fine gara, Eljif Elmas ha riportato un trauma contusivo al polpaccio destro dopo lo scontro con Parisi nel finale di gara. Il macedone sarà controllato nelle prossime ore.

Problema anche per Piotr Zielinski: il polacco è uscito per difficoltà respiratorie al 20’ e ha fatto preoccupare squadra e tifosi. Come riportato dal Napoli attraverso i canali ufficiali, gli esami ai quali si è sottoposto il centrocampista azzurro hanno dato esito negativo.