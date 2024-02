Ora che pure il papà di Zielinski, che in Polonia gestisce le case di Peter Pan ovvero i centri di accoglienza per bambini bisognosi che Piotr finanzia con le proprie donazioni, è uscito allo scoperto, significa che i giochi sono davvero fatti. «Andrà via da Napoli ma resterà in Italia». Non è un rebus di complicata soluzione, perché il signor Boguslaw omette solo di dire che tra Zielinski e l'Inter, tutto è fatto. Accordo raggiunto, totalmente. E pure l'ad nerazzurro Marotta, ormai, fa fatica pure a nascondere il segreto di Pulcinella del calcio italiano. «Il Napoli sa già tutto». Certo. E da tempo. Peraltro, prenderlo a zero, è davvero un affarone per la capolista del campionato. E ha ragione De Laurentiis ad aver fatto fatica a digerire il colpo. Motivo per cui ha sperato che l'operazione-Zielinski potesse andare in porto già a gennaio. Ma l'Inter non ha voluto anticipare i tempi dell'operazione. Sperava, il patron, in un rinnovo ma ha tirato troppo la corda nella fase iniziale della trattativa quando la prima offerta è stata troppo al ribasso. Vero, ha detto di no all'offerta araba sperando nel rilancio del Napoli. Ma quel rilancio non è mai arrivato. O meglio, quando è arrivato lui si era ormai messo d'accordo con l'Inter. E De Laurentiis ha scoperto la trattativa già a dicembre, quando si fece scappare quel «preferisce la nebbia».

Intanto, un altro indizio lo ha dato Walter Mazzarri: «Lo convoco solo se lo vedo pronto di testa e di gamba». Il segnale che pure il tecnico non è contento. Oppure è aziendalista e sta al gioco. Non salterà solo le due gare con il Barcellona, ma ha già saltato le finali in Arabia di Supercoppa italiana. Papà Boguslaw ha ritirato il premio di miglior calciatore polacco per conto di Piotr. Ha ammesso: «Resterà ancora in serie A. Credo abbia già preso una decisione, ma non voglio anticiparla del tutto. Piotr è in Italia da quando aveva 16 anni, ha moglie e figlio: ormai è la sua seconda casa». L'intesa tra Inter e Piotr Zielinski prevede tre anni di contratto a quasi cinque milioni netti. Non solo: c'è un bonus alla firma per il suo entourage come premio per aver portato da svincolato Zielinski a zero. E in più, rispetto a Napoli, i diritti d'immagine tutti per sé. Siamo ai titoli di coda. Resta adesso a Zielinski il compito di decidere come lasciare Napoli: con l'incognita dei tifosi, perché ancora non è ben chiaro se hanno accettato o meno il suo addio dalla maglia azzurra. Intanto, ieri ha svolto allenamento personalizzato e ha accusato ancora un problema di affaticamento. Se continua così, a San Siro non andrà neppure in panchina. Ma si fa fatica a pensare a questo declino, all'idea che da qui a maggio finisca ai margini di ogni cosa. In 16 partite di campionato che mancano alla fine, chissà quante volte ci sarà bisogno del suo supporto. Anche se è già dell'Inter. E serve un faccia a faccia con Mazzarri: il tecnico è pronto a chiedere se si sente in grado di dare ancora una mano al Napoli.