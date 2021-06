Zielinski e l'amarezza col Napoli: «Devo dimenticare per la Polonia»

«È stata sicuramente un’ottima stagione sul piano personale e dei numeri. Ho segnato tanto, fatto assist, ma purtroppo non siamo riusciti a centrare la Champions». Piotr Zielinski torna a parlare, lo fa però con i colori della nazionale polacca che difenderà nelle prossime settimane: «Sto provando a dimenticare l’amarezza perché c’è un Europeo importante da giocare e devo concentrarmi. Voglio dare il massimo alla mia nazionale e migliorare ancora le mie prestazioni in campo».

In nazionale come con il club: «Le indicazioni di Sousa oggi sono le stesse che mi ha dato Gattuso a Napoli. Parlo spesso con il ct, mi dà consigli su come sfruttare al meglio il mio gioco» ha continuato il centrocampista azzurro in conferenza. «La posizione? Non è un problema, posso stare ovunque a centrocampo, dal trequartista alla mezz’ala. Se saremo un gruppo unito potremo raggiungere un risultato importante. Ringrazio la federazione per avermi concesso il tempo di stare con mio figlio: tutti vorrebbero essere lì nel momento indimenticabile della nascita».