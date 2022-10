Zielinski e Napoli, è magic moment: «Il nostro centrocampo top in Ue»

«Il nostro centrocampo è uno dei più grandi d'Europa». Le parole sono di Piotr Zielinski, uno che nel centrocampo del Napoli non solo ci sta a pennello ma quest'anno fa anche da leader: «Con l'Ajax è stata una partita magica per noi e tutti i tifosi. Siamo contenti di averla ribaltata, Spalletti ci ha fatto i complimenti per la grandissima partita, ma ci ha anche subito ricordato che non abbiamo fatto ancora niente». Ora c'è la Cremonese: «Che affronterà la partita in modo molto serio. Ma noi vogliamo andare la per vincere».

Da Amsterdam non è andato via in perfette condizioni: «Ma oggi ho fatto tutto l'allenamento con la squadra e non ho sentito nessun fastidio. Le mie condizioni sono buone» svela Zielinski a Radio Kiss Kiss. «Quest'anno sono partito bene ma posso ancora migliorare. Farò tanti gol e tanti assist per la squadra, voglio che il Napoli faccia grandi risultati il più possibile. Dobbiamo essere contenti per quello che stiamo facendo e dobbiamo continuare a lavorare».