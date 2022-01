Sì, sogna lo scudetto. Lo dice, lo ripete, ci crede. Piotr Zielinski non si nasconde, non ne ha voglia. «Questo Napoli è bello come lo è stato quello di Sarri», ribadisce scandendo bene le parole. E inizia così il viaggio esclusivo nella sua forza e nella sua tranquillità, nella vita di un campione dal cuore d'oro e dalle giocate stellari.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati