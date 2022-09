Zielinski si è ripreso il Napoli: è il miglior centrocampista in A

Un gol a Verona all'esordio, giocate sopraffine e assist per i compagni, soprattutto la sensazione di aver dimenticato la scorsa stagione. Nessun centrocampista in Serie A ha fatto meglio di Piotr Zielinski, anche questa sera autore di un assist per il gol di Kim.

4 - Nessun centrocampista è stato coinvolto in più reti di Piotr Zielinski in questa Serie A – quattro (una rete e tre assist), come Teun Koopmeiners. Fantasia.#LazioNapoli — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) September 3, 2022