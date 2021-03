Zielinski, sei gol e sei assist: da trequartista è al top in Italia

Sei gol e sei assist, l'ultimo a Politano per il gol-vittoria al Meazza contro il Milan. Zielinski è sempre più il valore aggiunto del Napoli di Gattuso, ormai perfettamente calato nel ruolo di trequartista alle spalle della punta centrale. Riesce ad affondare rappresentando un pericolo costante per le difese avversarie e nello stesso tempo a dare un contributo fondamentale nella fase difensiva coprendo fino a centrocampo e andando subito in pressing sui difensori avversari per impedire loro l'impostazione tranquilla della manovra dal basso.

Il polacco ha fatto la differenza nelle ultime partite salendo decisamente di livello e trascinando anche i compagni di reparto: decisivo nell'ultimo passaggio e nel tiro in porta. Piotr si muove benissimo tra le linee nel 4-2-3-1 di Gattuso, si libera per ricevere palla e riesce sempre nella giocata giusta per smistarla a un esterno d'attacco oppure alla punta centrale. Zielinski dopo un periodo di calo è salito decisamente di livello e di ciò ne stra tranedo giovamento tutto il collettivo del Napoli.

Zielinski con 6 gol e sei assist ha i numeri migliori della serie A insieme a Mkhitaryan della Roma, ora infortunato, e a Milinkovic Savic della Lazio: il centrocampista del Napoli sta crescendo sempre più anche in termini di personalità e si sta inserendo in tal senso tra i migliori di tutta Europa. Convocato per i prossimi impegni di qualificazione mondiale con la Polonia non si fermerà nella settimana di sosta ma prima c'è la trasferta importantissima contro la Roma, match in cui vorrà confermare l'ottima prova fornita contro il Milan, match in cui è stato uno dei migliori in assoluto tra gli azzurri.

Ultimo aggiornamento: 18:34

