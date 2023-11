Zielinski, il Napoli conferma: «Vuole restare, stiamo trattando il rinnovo»

Il futuro di Piotr Zielinski ancora a Napoli? Il contratto è in scadenza a fine stagione ma per il club c'è ancora speranza di rinnovo: «Piotr ha espresso più volte la volontà di restare a Napoli, si trova benissimo qui e lo dimostra anche con prestazioni eccezionali in campo. Stiamo lavorando per trattenerlo e sono fisucioso per la sua permanenza» le parole del direttore sportivo azzurro Mauro Meluso prima del match contro la Salernitana.

Il Napoli è ancora in attesa del suo attaccante. «Osimhen è per motivi familiari in Nigeria con l’ok della società. Rientrerà quando saranno risolti i problemi compatibilmente con il programma del club. Lo staff lo sta seguendo quotidianamente» ha spiegato Meluso a Dazn. Il rientro è annunciato per l'inizio della prossima settimana.