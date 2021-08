Zielinski fissa gli obiettivi del Napoli: «Quest'anno puntiamo in alto»

Protagonista nel ritorno a “casa”, in Polonia, è stato Piotr Zielinski, centrocampista azzurro che è stato intervistato dai media polacchi al termine del match del Napoli contro il Wisla Cracovia: «La cosa più importante in questo momento è prepararsi al meglio per la stagione. Si è notata la differenza fisica tra noi e loro, che hanno già cominciato la stagione, non è stato facile affrontarli ma siamo riusciti a vincere alla fine».

«Seguo il campionato polacco, so bene che il Wisla ha giocatori forti e di qualità» ha aggiunto il centrocampista di Spalletti. «Lo hanno dimostrato anche contro di noi, abbiamo dovuto rincorrerli spesso in campo. La nostra stagione? Il Napoli deve puntare sempre in alto, abbiamo una squadra forte con anche tre campioni d’Europa ora. Ad ogni allenamento stiamo meglio, ci stiamo preparando perché sia una stagione esaltante».