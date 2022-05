Zielinski al mare prima del rientro: «allenamento» con Maksymilian

Un po' di sole e mare della costa campana prima di rientrare al lavoro con il Napoli. Piotr Zielinski ha perso il posto da titolare con gli azzurri ma non la voglia di godersi un po' di relax tra un allenamento e l'altro, con la speranza di tornare nuovamente fondamentale per Spalletti. Il polacco ha ancora due gare a disposizione per cambiare il trend negativo delle ultime settimane, nel frattempo si gode qualche ora con il piccolo Maksymilian prima del termine della stagione.