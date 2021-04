Zielinski, negativo primo molecolare: «Risultati definitivi nel pomeriggio»

Sono attesi nel pomeriggio i risultati definitivi circa il tampone molecolare di Piotr Zielinski. Il calciatore polacco era risultato positivo ad un primo test rapido, poi negativo al successivo. Il Napoli ha informato che il centrocampista è stato sottoposto a nuovi test per escludere qualsiasi positività al covid e per non mettere a rischio la sua salute come quella dei compagni di squadra.

