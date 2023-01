Zielinski, nessun caso con Zalewski: «Compagni e buoni amici»

Lo screzio durante Napoli-Roma tra Nicola Zalewski e Piotr Zielinski, in realtà, non è stato un caso: ad assicurarlo è stato proprio l'esterno polacco giallorosso che al Maradona domenica ha affrontato il compagno azzurro. «Oltre ad essere un gran compagno in nazionale, Zielinski è anche un mio grande amico fuori dal campo» ha assicurato Zalewski sui social ai suoi fan «Chi pensa che il nostro scambio di battute durante il match fosse serio, si sbaglia», ha concluso. Strappo ricucito, dunque, se ce ne fosse stato bisogno. Le parole del romanista sono state ricondivise sui social anche dallo stesso centrocampista del Napoli.