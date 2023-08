Zielinski dice no all'Arabia: resterà al Napoli, ora il rinnovo

Come riportato in queste ore da Sky Sport, il futuro di Piotr Zielinski è sempre più a Napoli.

Il centrocampista azzurro ha detto definitivamente no all'offerta che arrivava dall'Arabia Saudita, un ricco triennale da 15 milioni a stagione per il polacco.

I tentennamenti degli ultimi giorni, quindi, hanno avuto esito negativo. Per Zielinski, però, ora si apre la trattativa per il rinnovo: il contratto in scadenza nel 2024 non va bene al Napoli che vuole allungare il suo accordo abbassando però l'ingaggio da 3.5 a 2.5 milioni a stagione.