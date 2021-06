Zielinski più di Eriksen e Zaniolo: è il trequartista più costoso della A

50 milioni di euro. Questa la valutazione di Piotr Zielinski, il centrocampista polacco del Napoli che ora aspetta l'azzurro per rilanciarsi visto un Europeo non proprio esaltante con la sua nazionale. Secondo i dati Transfermarkt, il napoletano è in cima alla lista dei trequartisti più costosi della Serie A, davanti a nomi illustri come Eriksen (40 mln) e Zaniolo (40 mln) o quello di Calhanoglu (35 mln).

