Polonia-Faroe 2-0, Zielinski recupera e gioca 90 minuti: «Ora vinciamo in Albania»

È andata bene ai colori azzurri nel primo giovedi di gare con le nazionali. Il Napoli ha sorriso innanzitutto per l'utilizzo di Piotr Zielinski: rientrato l'allarme sulle sue condizioni fisiche - aveva lasciato anzitempo l'ultimo allenamento di rifinitura con la Polonia - il centrocampista azzurro ha giocato tutti i 90 minuti a disposizione contro le Isole Faroe, brillando nel 2-0 dei suoi.

«La cosa più importante è stata la vittoria, di cui siamo molto contenti. Possiamo sicuramente giocare ancora meglio. Il primo tempo non è stato facile per come erano posizionati i nostri avversari. Si muovevano bene, quindi non avevamo spazio. Alla fine siamo riusciti a segnare due gol», le parole di Zielinski a Tvp Sport. «Sappiamo cosa ci aspetta in Albania ora, abbiamo già avuto l'opportunità di giocare lì.

Ci sarà un clima caldo e lo scontro con una squadra con giocatori di buon livello».

Vittorie napoletane anche per la Danimarca, con Jesper Lindstrom in campo 72’ nel 4-0 dei suoi su San Marino, e per la Norvegia di Leo Ostigard, 90’ in campo nel 6-0 amichevole contro la Giordania.