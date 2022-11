Uno Zielinski mondiale anche e soprattutto grazie a Luciano Spalletti, ai mesi di lavoro nel Napoli. Protagonista nella seconda partita della nazionale in Qatar, Piotr ha cancellato tutti gli affanni della scorsa stagione. Ricordate? Si perse a metà stagione e dopo il gol segnato al Barcellona in Europa League (17 febbraio) arrivarono tante prestazioni deludenti per il polacco, che pure fin dal primo giorno ha goduto della piena fiducia dell'allenatore. Ma c'era un problema: quello della posizione in campo, evidenziato da Spalletti nel giorno del raduno a Dimaro, dopo una rilettura del primo campionato sulla panchina azzurra.

E così Zielinski ha letteralmente fatto un passo - o qualcuno in più indietro - con ii passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-3: da mezzapunta a centrocampisita, sempre con la libertà di attaccare e segnare. E nel gol realizzato a Verona nella prima giornata di campionato c'è stata un'esplosione di felicità proprio perché Zielinski si è sentito più a suo agio e ha immaginato che poteva essere tutta un'altra storia. Questo ha avuto ovviamente un positivo effetto sulle prestazioni al Mondiale, premiate con la rete nella seconda partita di un girone che sembrava molto complicato. E invece, a 90 minuti dalla fine del mini torneo, la Polonia di Piotr (e Milik) è in testa, con un punto in più rispetto all'Argentina. E l'ultima gara sarà proprio quella contro la Seleccion di Messi, in calendario mercoledì 30 novembre.

Uno Zielinski così è un patrimonio ritrovato per il Napoli, che aveva prolungato il contratto del polacco inserendo una clausola da 100 milioni. Difficile che qualcuno la paghi, intanto Spalletti e De Laurentiis si godono il ritorno sulla scena di un top player.