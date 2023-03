Zielinski, Polonia in Repubblica Ceca: «Non possiamo continuare così»

«Non so spiegare come una squadra come la nostra faccia prestazioni del genere» le parole di Piotr Zielinski, ieri sconfitto con la Polonia in Repubblica Ceca nella prima delle gare verso i prossimi Europei. «Abbiamo incontrato un buon avversario, ma potevamo fare molto di più».

E poi rincara la dose: «Siamo stati disastroso in campo, adesso siamo già spalle al muro - ha spiegato ai media polacchi - Contro l'Albania non possiamo sbagliare, dobbiamo vincere a ogni costo. È inaccettabile perdere così ma possiamo rifarci. Tutti siamo consapevoli degli errori fatti».