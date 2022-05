Napoli, Zielinski non perde la Polonia: convocato per la Nations League

Il finale di campionato amaro in maglia Napoli non pesa sulla nazionale per Piotr Zielinski. Il centrocampista azzurro, dopo le tante panchine decise da Spalletti nelle ultime settimane, mantiene il suo posto con la Polonia. Il ct polacco Czesław Michniewicz ha inserito Zielu nell'elenco di convocati che sfideranno a giugno Galles, Belgio e Olanda per le prime giornate di Nations League.

🔴 POWOŁANIA 🇵🇱

Selekcjoner Czesław Michniewicz ogłosił listę powołanych zawodników na czerwcowe mecze Ligi Narodów. 🏆

⚠️ Mamy debiutanta! ⤵️ pic.twitter.com/A8yayYb0l6 — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) May 17, 2022