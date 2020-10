«Ringraziamo tutti per il sostegno. Piotr già inizia a sentirsi meglio, ha già recuperato le forze e piano piano ricomincia ad allenarsi a casa». Queste le parole di Laura Slowiak, moglie di Piotr Zielinski, centrocampista polacco del Napoli che è in isolamento con lei dallo scorso venerdì, quando è risultato positivo al tampone coronavirus.

«Io sono negativa e spero di esserlo sempre» assicura sui social lady Zielinski, che poi rivolge un appello a tutti i tifosi del Napoli e ai fan: «Fate attenzione perché questa non è una normale influenza. E incrociate le dita per Piotr per una pronta guarigione».

