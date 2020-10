La testa delle nazionali europee va già agli appuntamenti di novembre. Così la Polonia ha comunicato in queste ore al Napoli la convocazione dei due azzurri Piotr Zielinski e Arkadiusz Milik, con secondo che resta ancora fuori squadra, in attesa di capire se almeno a gennaio potrà cambiare maglia e provare a giocarsi in campo le sue chances verso il prossimo Europeo.

Punto interrogativo anche per Zielinski: il centrocampista azzurro è risultato positivo al covid il 2 ottobre scorso e non è ancora rientrato in campo con la squadra di Gennaro Gattuso. Il polacco è atteso dal Napoli ma deve poter dimostrare la sua negatività per poter rispondere presente alla sua nazionale. La Polonia incontrerà in Nations League Ucraina, Italia e Olanda.

