Zielinski celebrato dalla Serie A: è il primo polacco con 300 caps

300 volte in Serie A, con le maglie di Udinese, Empoli e ovviamente Napoli. Piotr Zielinski stavolta non va in rete contro il Monza ma fa gol lo stesso centrando un obiettivo importante per le presenze in campionato. Il centrocampista di Spalletti è il primo polacco che riesce ad accumulare 300 presenze nel massimo campionato italiano, come ricordato e celebrato questa mattina dalla Lega Serie A tramite i suoi account social.

🇵🇱 Piotr #Zielinski è il 1° calciatore polacco a tagliare il traguardo delle 3️⃣0️⃣0️⃣ partite in #SerieATIM 💎! #NapoliMonza pic.twitter.com/voeL9n4b0q — Lega Serie A (@SerieA) August 22, 2022