Ultimo aggiornamento: 10:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'arrivo di Bartolomej Bolek a Napoli era atteso da tempo. Il procuratore diè giunto nelle scorse ore in città, accompagnato da un suo consulente esperto di questioni legali: con un unico scopo, quello di chiudere una trattativa durata tantissimo, fatta anche di step, con un primo adeguamento, con la necessità di far fronte ad offerte importanti, con tanti strappi, da un lato e dall'altro. Perché Zielisnki aveva anche accarezzato l'idea di andare via, di fare una nuova esperienza. Poi, il legame con il Napoli, un'offerta importante ed un'intesa con Gattuso che ha portato il tecnico ad inserirlo subito nella short list degli incedibili. Tornare in un centrocampo a tre, giocare da interno da centrocampo con la possibilità di agire quasi da trequartista in fase di possesso ha fatto a Zielinski quella dimensione tattica che il polacco sente più consona alle proprie caratteristiche. Negli ultimi giorni un piccolo rallentamento, ancora una volta il Napoli ha letto tutti i dettagli, gli avvocati hanno dato l'ok, così Bolek ha preso il primo aereo dalla Polonia per poter ratificare l'avvenuto prolungamento. Difficile dire quando ci sarà l'annuncio: con Mario Rui, Di Lorenzo ed Elmas è arrivato diversi giorni dopo le firme di rito con i relativi entourage.Come fulcro del progetto Gattuso, Zielinski ha strappato un contratto da top per quelle che sono le cifre di casa-Napoli. Un contratto da circa, che va a raddoppiare l'attuale ingaggio percepito dall'interno prelevato dall'Udinese nel 2016: tutti i dettagli del rinnovo sono stati spiegati in una cena in zona Pozzuoli tra il centrocampista polacco, il suo agente ed il consulente legale. Una chiacchierata propedeutica al rinnovo che sancirà il legame con il Napoli fino al 2025: un contratto lungo con un ingaggio alto che rappresentano la volontà del Napoli di blindare, almeno sul medio-termine, Zielinski, in un futuro che inizia ad avere i tratti slovacchi di Hamsik: il polacco sta per iniziare la quinta stagione ed ha il contratto per arrivare sino alla decima.