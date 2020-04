© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno è a un passo dal rinnovo, l'altro a un passo dall'addio: strade opposte per i polacchi del Napoli. Zielinski è sempre più avviato ad essere il primo a prolungare l'intesa con il club azzurro, nessun segnale positivo in tal senso invece per Milik che invece è sempre più vicino al capolinea della sua avventura a Napoli.Proficui gli ultimi contatti telefonici, assottigliate le distanze, Zielinski vicino a mettere nero su bianco appena riprenderanno le attività, in programma un briefing per definire la situazione. Le basi dell'accordo sono già tracciate e cioè il prolungamento per altri 4 anni (o anche cinque) e l'aumento dell'ingaggio (che passerà da 1.5 milioni più o meno a 2.5), da definire l'inserimento di una clausola rescissoria (da 100 milioni) e alcuni aspetti legati ai diritti d'immagine. Il lavoro è partito da tempo per il rinnovo del centrocampista polacco che ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e cioè tra poco più di un anno. Il Napoli si è mosso proprio per evitare di avvicinarsi troppo alla scadenza:. I contatti tra le parti rimasti sempre vivi anche in questi giorni di emergenza Coronavirus, una situazione tenuta costantemente calda dal direttore sportivo Giuntoli proprio per pianificare al meglio tutto e mettere definitivamente in discesa l'appuntamento alla ripresa degli allenamenti. Un'accelerata dopo che la situazione dopo l'estate aveva subito una fase di stallo e il discorso si era improvvisamente arenato. Adesso si attende che venga messa a posto la parte finale della trattativa: il Napoli punta su Zielinski e su tutti gli altri centrocampisti che si avviano verso la riconferma in blocco con l'unico dubbio che potrebbe riguardare Allan nel caso arrivasse un'offerta di quelle importanti., anche lui in scadenza a giugno 2021: le parti sono distanti e in questa fase non c'è stato un riavvicinamento. L'attaccante polacco è seguito da diversi club, in Italia c'è innanzitutto il Milan. In Liga piace all'Atletico Madrid e in Bundesliga allo Schalke 04. A meno di svolte in positivo nel discorso con il Napoli il centravanti polacco a fine stagione dovrebbe essere uno degli azzurri a finire al centro delle trattative. Proprio il reparto offensivo è quello che potrebbe cambiare maggiormente l'anno prossimo perché anche Lozano, dopo il primo anno molto deludente in maglia azzurra, potrebbe essere ceduto se arrivasse un'offerta di un certo tipo. Callejon è in scadenza ma non c'è stato nessun segnale di rinnovo., situazione aperta a tutte le soluzioni e cioè alla possibilità di un rinnovo con il Napoli o di una sua partenza. Passi avanti si registrarono nel suo incontro con il presidente De Laurentiis all'hotel Vesuvio il primo marzo. Poi l'emergenza Coronavirus ha rallentato la trattativa e intanto Dries continua a piacere all'Inter e diversi club di Premier, a lui toccherà l'ultima decisione. Certa invece la permanenza di Insigne con i presupposti che possa essere intavolato il discorso rinnovo per altri tre anni. Altro punto fermo Politano, arrivato a gennaio scorso a Napoli.