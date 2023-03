Zielinski, il rinnovo con il Napoli è possibile: «Voglio continuare lì, è casa mia»

Rientrerà in città in queste ore Piotr Zielinski, ma dalla nazionale arriverà un azzurro caricato al massimo anche se con 180 minuti nelle gambe. Fernando Santos non gli ha dato un po' di riposo in queste qualificazioni al prossimo Europeo che la Polonia ha chiuso momentaneamente con una vittoria sull'Albania: «Non esistono squadre materasso in questo momento, non sarà facile nemmeno contro la Moldavia o le Isole Fær Øer così come non lo è stato con l'Albania. Ma ero arrabbiato, eravamo tutti arrabbiati per la brutta sconfitta di qualche giorno fa contro la Repubblica Ceca», ha detto il centrocampista del Napoli che ha raggiunto le 80 presenze con la nazionale maggiore.

I primi tre punti nel gironcino di qualificazione fanno comunque bene a Zielinski e alla Polonia: «Era importante vincere e l'abbiamo fatto. Nei prossimi appuntamenti, il nuovo Ct avrà anche più tempo per lavorare con questo gruppo. Ma abbiamo grandi calciatori in squadra e non dobbiamo avere paura di nessuno», ha continuato Piotr.

Il centrocampista polacco è atteso al rientro da Luciano Spalletti insieme con il connazionale Bartosz Bereszynski, infortunatosi al ginocchio, e non vuole mollare la presa: «Aprile sarà decisivo, non dobbiamo mollare la presa. Abbiamo vantaggio in campionato ma dovremo dare il massimo». E sul contratto: «Io sto benissimo a Napoli, sono a casa e voglio continuare con questa squadra. Vediamo cosa accadra, ma manca un anno e mezzo alla scadenza, non c'è fretta».