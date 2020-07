LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 20:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Piotr Zielinski , centrocampista azzurro che sarà in campo domenica sera al San Paolo: «Sarà una partita tra deu squadre forti. Ilsta dimostrando di essere un'ottima squadra, l'ha fatto vede anche contro la» ha detto subito il polacco. «Sarà difficile, ma è una partita sicuramente bella da giocare. Se facciamo uno step mentale, secondo me possiamo guardare in alto e toglierci tante soddisfazioni».Anche con il? «Stiamo dimostrando di essere una squadra forte, sarà una gara bella ma c'è ancora tempo per prepararla» ha continuato. « Gattuso ha carisma, si è sentito fin da subito in spogliatoio. È uno bello tosto, ci confrontiamo spesso e mi dà sempre consigli su come stare in campo. È stato importante anche per il mio rinnovo: tutti sanno che stiamo trattando da tanto, spero che nei prossimi giorni arrivi l'annuncio finale. Ma sono cose a cui pensa il mio procuratore, io sto benissimo qui e voglio continuare qui.? Spero di sì, abbiamo una rosa forte. Bisogna vedere quale squadra avremo il prossimo anno, ma se qualcuno dovesse partire arriveranno altri calciatori di eguale qualità. Saremo forti».