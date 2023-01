Kvaratskhelia titolare contro la Roma, l'attaccante georgiano torna in campo dal primo minuto dopo aver saltato il derby contro la Salernitana per l'influenza dei giorni precedenti che l'aveva debilitato. In questa settimana si è allenato regolarmente, sta bene e formerà il tridente d'attacco con Osimhen e Politano. Contro la Juve, nell'ultimo match giocato al Maradona fu un grande protagonista con un gol e l'assist fantastico a Osimhen e punterà a fare la differenza anche contro la Roma di Mourinho che con 16 gol al passivo è la quarta difesa meno battuta del campionato (dopo il Napoli che ha subito 14 gol e Juventus e Lazio che ne hanno incassati 15).



Il dubbio si sposta a centrocampo dove Elmas è in corsa per una maglia con Zielinski: il macedone attraversa un ottimo momento di forma e lo ha confermato anche contro la Salernitana, dopo le buone prestazioni offerte contro Juventus e Sampdoria (tutte e due le partite in cui è riuscito ad andare a segno: su rigore al Ferraris e dopo un gran numero contro i bianconeri). Può toccare a lui giocare quindi, dal primo minuto nella partitissima di domani sera contro la Roma con oltre 50mila spettatori al Maradona (match che sarà trasmesso in tutto il mondo dagli Stati Uniti alla Russia, dall'Africa all'Asia, dall'Europa al Sudamerica). Il ballottaggio è con Zielinski che invece contro la Salernitana non è apparso al top. Elmas è un vero e proprio jolly del Napoli che Spalletti ha impiegato in ruoli diversi, da esterno sinistro d'attacco, ma anche sulla destra del tridente offensivo oppure da mezzala di centrocampo sia su un lato che sull'altro. E soprattutto il macedone è riuscito sempre a dare un contributo importante sia quando è partito dall'inizio sia quando è stato lanciato dal tecnico a gara in corso: attacca e difende ed è prezioso anche per l'equilibrio tattico del Napoli. Finora per lui un'ottima stagione impreziosita anche da 5 gol



In gran forma anche Di Lorenzo, determinante nell'ultimo derby contro la Salernitana. «La Roma è una grande squadra, sarà una sfida difficile perchè loro hanno grandi giocatori e un grande allenatore. Molti ragazzi li conosco perché siamo compagni di nazionale e so già che dovremo fare una partita tosta con la voglia di portare a casa il risultato, provando a sfruttare la spinta del nostro grande pubblico», ha detto il capitano azzurro a Lega serie A.it aggiungendo: «Dybala è un campione, ha grandi qualità. Annullare questo tipo di giocatori è molto difficile ma attraverso il lavoro difensivo cercheremo di limitarlo il più possibile».

APPROFONDIMENTI Napoli, attacco da urlo: è la squadra con più tiri in Serie A Spalletti-Mourinho, la verità: gioco totale vs bunker Roma





Intanto Ounahi è a un passo dal Marsiglia, che è piombato sul talento marocchino, grande protagonista ai mondiali in Qatar, voce insistente rimbalzata ieri dalla Francia: l'Om, dopo l'accelerata del Torino per Ilic del Verona, si è lanciato con decisione sul fantasista dell'Angers, seguito anche dal Napoli come possibile operazione di mercato per giugno prossimo e dal Leeds, formazione di Premier League. Il Marsiglia è pronto a chiudere l'affare subito perché ha bisogno di un rinforzo nell'immediato: formulata l'offerta all'Angers (sarebbe di 10 milioni più un'alta percentuale sulla rivendita) ed è pronto un contratto di quattro anni e mezzo a Ounahi fino al 30 giugno 2027. Giornata calda quella di ieri: ore decisive per chiudere ufficialmente l'operazione.