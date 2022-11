Zielinski sfida Lozano: «La rivelazione del Mondiale sarò io»

«La rivelazione di questo Mondiale? Sarò io». Una battuta, me non troppo, quella di Piotr Zielinski, il centrocampista del Napoli pronto al debutto contro il Messico in Qatar. «La stagione è cominciata bene, voglio approfittarne per aiutare la mia nazionale a raggiungere un buon risultato in questo Mondiale. Quello che è accaduto in Russia dobbiamo cancellarlo».

«Il ruolo non è un problema ma a Napoli, con Lobotka al mio fianco, mi trovo bene. Ci capiamo e quella è la mia posizione più naturale. Ma se dovessi giocare più alto non ne farò un problema» ha continuato il polacco nell’intervista a TVP Sport «Voglio aiutare la squadra anche nella fase di costruzione. Il Messico? È una squadra forte, sono bravi tecnicamente e si capiscono in campo. Non sarà una gara facile per noi ma abbiamo tutte le armi per affrontarla al meglio. Lozano è il più pericoloso tra loro, può far male nelle situazioni di uno contro uno. È in ottima forma ultimamente, dovremo fare attenzione».