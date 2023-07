Zielinski, non solo calcio: sfida a tennis prima del rientro

Piotr Zielinski non è ancora tornato a Napoli. Dopo le vacanze in Sardegna con la famiglia, il centrocampista azzurro è volato nuovamente in Polonia, per gli ultimi giorni di relax insieme con i familiari. Al rientro in città dovrà decidere del suo futuro, con il contratto a Napoli in scadenza tra un anno, prima però c'è tempo per qualche partita di tennis - senza pensare al pallone - con il collega e connazionale Robert Pisarczuk.