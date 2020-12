Anche quest'anno Piotr Zielinski si traveste da Babbo Natale per i bambini della sua Polonia. Il centrocampista azzurro parteciperà all'asta messa su da The Great Orchestra of Christmas, associazione polacca che si occupa di dare un futuro a tutti i meno fortunati e che organizza iniziative speciali per il periodo natalizio.

Zielinski, che è rientrato ieri a Napoli dopo la mini vacanza a casa in Polonia, parteciperà all'iniziativa proprio con una maglia azzurra: all'asta, infatti, ci è finita la maglia numero 10 dedicata a Maradona e indossata dai calciatori del Napoli prima della sfida europea contro la Real Sociedad a Fuorigrotta, prima gara dopo la scomparsa dell'ex fenomeno argentino. La maglia è anche autografata da tutti i campioni azzurri.

