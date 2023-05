Il rischio per il Napoli di perdere Kim Min-Jae c'è: l'ipotesi è concreta perché i club inglesi, a cominciare dal Manchester United (ma anche City, Chelsea e Tottenham) potrebbero sferrare l'assalto per il difensore sudcoreano pagando, tra il primo e il 15 luglio, la clausola rescissoria (cifra variabile a seconda dell'eventuale acquirente) tra i 50 e i 60 milioni. E il Napoli si guarda già intorno per la sua eventuale sostituzione: diversi i profili monitorati come Scalvini dell'Atalanta, Mavropanos dello Stoccarda, Doekhi dell'Union Berlino e Timber dell'Ajax.

Riprenderà a breve la trattativa per il rinnovo di Piotr Zielinski che ha il contratto in scadenza con il club azzurro nell'estate 2024. Il centrocampista polacco, dopo la partita di Monza, ha ribadito la sua voglia di restare a Napoli e questo rappresenta la base per la sua riconferma. Ora però bisognerà attendere gli incontri che ci saranno tra il suo agente e il presidente De Laurentiis per trovare l'intesa sull'ingaggio che dovrà essere in linea con i parametri del club azzurro (il suo ingaggio attuale è di 3.5 milioni). Fumata bianca in arrivo per Amir Rrahmani, mancano solo gli ultimi dettagli prima dell'annuncio del prolungamento del suo accordo con il Napoli: un altro rinnovo dopo quelli già messi a segno in questa stagione di Anguissa, Lobotka e Juan Jesus.

In scadenza 2024 c'è anche Hirving Lozano, il messicano si è infortunato al ginocchio sinistro (distorsione di secondo grado) nel match contro la Fiorentina e potrà riprendere gli allenamenti alla ripresa della preparazione a metà luglio: nei giorni scorsi disse di aver fatto la storia a Napoli e di voler restare ancora a lungo. Situazione che andrà verificata durante quest'estate e cioè se arriverà il suo rinnovo in linea con i parametri del club (il suo ingaggio attuale è di 4.5 milioni) o se invece dovesse andare va tenendo presente gli interessamenti dei club di Premier League che potrebbero formulare qualche offerta. Alex Meret è in scadenza 2024 con opzione di prolungamento a favore del club azzurro fino al 2025, intesa raggiunta l'estate scorsa. E poi il discorso rinnovi riguarderà anche gli azzurri in scadenza tra due anni, nel 2025, a cominciare da Elmas, un altro dei gioielli azzurri e tra i grandi protagonisti dell'annata. Fa parte dei programmi presenti e futuri Di Lorenzo che ha il contratto in scadenza nel 2026 e vorrebbe legarsi a vita al Napoli. Hanno il contratto in scadenza nel 2025 anche Mario Rui e Politano, altri due grandi protagonisti della trionfale cavalcata scudetto degli azzurri.

Daichi Kamada, centrocampista giapponese dell'Eintracht Francoforte, avversario degli azzurri negli ottavi di finale di Champions League, è uno dei profili monitorati dal club azzurro. Su di lui c'è anche l'interesse del Milan. In partenza Demme che ha giocato poco quest'anno e la cui cessione si era ipotizzata anche per gennaio scorso ma non se ne fece nulla.

Tanguy Ndombele non verrà riscattato dal Tottenham (la cifra è molto alta, 28 milioni): il centrocampista tornerà quindi al club inglese. Per quanto riguarda Gollini invece si va verso il riscatto con l'Atalanta e se ne parlerà con il club nerazzurro (la cifra stabilita l'estate scorsa fu di 8 milioni): il portiere, dopo le buone prove fornite nelle due partite in cui è stato impiegato da Spalletti dal primo minuto contro Atalanta e Fiorentina, ha fatto bene anche a Monza, match in cui è stato incolpevole sui gol subiti ed è stato protagonista di parate importanti.

Victor Osimhen è seguito dai top club europei, a cominciare da quelli di Premier League, la sua valutazione è 160 milioni, da verificare se dovesse arrivare in estate un'offerta del genere al Napoli. La volontà e del club azzurro è di tenere tutti i suoi gioielli, vale per Osimhen, Kvaratskhelia e tutti gli altri della rosa attuale.