Zielinski, il sesso del primogenito? «Il secondo forse è per mia figlia...»

Due giorni di pausa per il Napoli di Gennaro Gattuso, Piotr Zielinski ne ha approfittato per trascorrere con la moglie Laura il giorno della Festa della Donna. Laura, incinta ormai da diversi mesi, ha svelato sui social un dettaglio che potrebbe rivelare il sesso del nuovo arrivo in famiglia: «Cosa c'è di più bello di questi fiori e questo sorriso?» ha scritto su Instagram Lady Zielinski, che ha poi continuato: «Forse il secondo bouquet è per mia figlia...»

LEGGI ANCHE Napoli, Gattuso ferma gli azzurri: stop di due giorni prima del Milan

© RIPRODUZIONE RISERVATA