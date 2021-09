Polonia-Inghilterra, Zielinski è out e ora rischia anche Napoli-Juventus

L'infortunio rimediato contro il Venezia non sembra essere stato messo alle spalle, così sarà difficile vedere in campo domani sera Piotr Zielinski. Secondo le ultime che arrivano dalla Polonia, per il centrocampista del Napoli si va verso il terzo forfait di fila - il quarto se consideriamo anche la sfida col Genoa in campionato -, importante stavolta visto che l'avversario sarà l'Inghilterra.

Paulo Sousa sperava di poter contare su Zielinski contro gli inglesi, ma gli allenamenti individuali fatti in questi giorni con lo staff medico della nazionale non hanno avuto i risultati sperati. A questo punto sarebbe a rischio anche il match tra Napoli e Juventus del prossimo sabato: il centrocampista polacco rientrerà comunque a Napoli giovedì, a 48 ore dalla sfida ai bianconeri.