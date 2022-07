Zielinski, il West Ham si muove ma il Napoli chiede 50 milioni

Kim il primo colpo in arrivo, un'altra giornata importante ieri tra i due club e del Napoli con gli agenti del difensore sudcoreano del Fenerbahce. Ultimi dettagli in via di risoluzione per fissare le visite mediche e la firma del contratto: l'arrivo è previsto in questi primi giorni di ritiro a Castel di Sangro, dopo che ci sarà l'ufficializzazione del trasferimento.

Intanto il West Ham si è mosso per Piotr Zielinski, il centrocampista polacco interessa al club inglese che ha chiesto informazioni al Napoli, una prima mossa per capire quali potranno essere i successivi passaggi. La valutazione del club azzurro è 50 milioni, si tratterebbe quindi di un investimento di quelli importanti per il West Ham che intanto ha dato l'accelerata decisiva per Scamacca del Sassuolo. Una situazione da tenere monitorata perché il tecnico Moes è alla ricerca di un centrocampista dalla caratteristiche offensive e Zielinski risponderebbe a questo tipo di giocatore. Da capire, quindi, quelle che saranno le ulteriori mosse degli Hammers che nei giorni scorsi si sono mossi anche per Lozano ma la situazione poi non è decollata. Il polacco è sotto contratto con il Napoli fino al 2024. Da vedere se ci saranno sviluppi nei prossimi giorni, la Premier League rappresenta una vetrina sempre affascinante, anche se il polacco ha espresso più volte il suo pensiero di trovarsi molto bene a Napoli.

Scambi di documenti e trattativa alle battute finali: il Napoli pagherà la clausola rescissoria di 20 milioni e Kim Min-jae che ha già salutato i compagni del Fenerbahce firmerà il nuovo contratto con il club azzurro. Il lavoro degli ultimi giorni si è focalizzato sulla definizione della durata dell'accordo (si va verso un contratto di 5 anni) e sulla possibile introduzione di una clausola rescissoria. Attende di aggregarsi ai nuovi compagni del Napoli al ritiro di Castel di Sangro per cominciare gli allenamenti con Spalletti e le esercitazioni nella linea a quattro difensiva: il gigante sudcoreano sarà il sostituto di Koulibaly.

A buon punto il discorso tra Napoli e Verona per Giovanni Simeone: si deve però ancora definire l'operazione tra i club, il Cholito rappresenterebbe l'alternativa a Osimhen ma potrebbe giocare in coppia con il nigeriano. L'argentino non fa parte dei convocati del tecnico Cioffi per l'amichevole che il Verona ha in programma oggi contro l'Hoffenheim alla PreZero Arena di Simsheim. La chiusura della trattativa con Simeone andrà di pari passo con quella di Petagna al Monza, discorso già avviato da tempo con il club lombardo che punta sull'attaccante del Napoli.

Club azzurro al lavoro anche del portiere da affiancare a Alex Meret che durante il ritiro a Castel di Sangro è atteso alla firma del rinnovo del contratto. Il Napoli ha sondato più profili, a cominciare da quello di Sirigu, che si è svincolato dal Genoa, compagno di nazionale di Meret nell'Italia campione di Europa a Londra. Diversi nomi circolati, tra i quali quello di Neto, ex Juventus e Fiorentina, che si è svincolato dal Barcellona. Rumors dalla Germania relativi a Trapp dell'Eintracht Francoforte che piace anche al Benfica: ma i costi dell'operazione sono alti e il portiere tedesco non rientra tra le possibili opzioni per la porta azzurra.

In uscita c'è Adam Ounas, l'attaccante franco-algerino seguito in Italia da Torino e Bologna e che è monitorato anche da club all'estero, in maniera particolare da quelli di Ligue One: possibili mosse in tal senso da parte del Nizza e dell'Olympique Marsiglia. La sua cessione potrebbe accelerare il discorso per l'entrata di un esterno di attacco. Tutte le situazioni, a cominciare da quella di Delofeu sono finite in stand by.