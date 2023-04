«Lasciamoli scrivere tutto quello che vogliono, fratè! Martedì conta solo il campo» dice Piotr Zielinski, il centrocampista polacco del Napoli diventato virale in queste ore sui social per un messaggio vocale inviato a un amico su Napoli-Milan di martedì in Champions. «Conta solo vincere e passare il turno! Poi non parlerà più nessuno» le parole dell'azzurro.