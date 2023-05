Zoe Cristofoli celebra lo scudetto: lady Hernandez al Largo Maradona

Il suo compagno a Napoli non ha lasciato ottimi ricordi, lei invece celebra lo scudetto.

Zoe Cristofoli è stata in città per alcune ore, la compagna di Theo Hernandez - terzino sinistro del Milan di Pioli - è stata beccata da curiosi e fan nel cuore di Napoli, per un servizio fotografico tra il lungomare azzurro e Largo Maradona ai Quartieri spagnoli. L'influences veronese ha posato per lo shooting davanti al murales di Diego e all'installazione dei tre scudetti, l'ultimo passato proprio dal Milan al Napoli di Luciano Spalletti nell'ultima stagione.