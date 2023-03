Osimhen, il “sosia” italiano è un campione dello sci di fondo

A guardare quella foto non sembrano esserci dubbi, sembra proprio Osimhen anche se in tuta da sciatore e non in divisa da calciatore. È invece Cristian Zorzi, una delle glorie dello sport italiano. Oggi cinquantenne, il fondista trentino vinse la medaglia d'argento nella staffetta 4x10 km alle Olimpiadi di Salt Lake City nel 2002. E in pista, come spesso accadeva, apparve con una mascherina di Zorro - il suo soprannome - simile a quella che è stata realizzata per Osimhen dopo la frattura della mandibola.