Sette anni di Napoli, buona parte di questi sotto la guida di Walter Mazzarri. Camilo Zuniga ricorda gli anni in maglia azzurra, l'ex terzino è tornato a postare sui suoi canali social foto di quando giocava in Serie A. «Mazzarroneee» ha scritto il colombiano sulla fotografia che lo ritrae in campo con l'ex tecnico toscano, a Napoli dal 2009 al 2013.