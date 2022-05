Zuniga dà l'addio al calcio: alla festa ci sarà anche Ospina

Si giocherà il prossimo 11 giugno all'Estadio John Jairo Tréllez di Turbo la Partida de las estrellas, una serata evento organizzata da Juan Camilo Zuniga per dare ufficialmente il suo addio al calcio giocato. L'ex terzino del Napoli di Mazzarri e Benitez ha chiuso già da un po' di tempo la sua esperienza in campo: tornato in Colombia nel 2018, all'Atletico Nacional ha vissuto una breve parentesi non troppo fortunata.

Alla grande serata evento, però, non mancherà nessuno: tante le vecchie e nuove glorie del calcio colombiano che parteciperanno, da Yepes a Asprilla, fino a David Ospina. Il portiere del Napoli è rientrato nelle scorse ore in Colombia per le vacanze e non ha detto no all'ex compagno con cui ha giocato anche in nazionale, sarà anche lui in campo per il match tra Nacional e una rappresentanza del calcio colombiano.