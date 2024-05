Challenger Cagliari, Musetti crolla in finale contro Navone: sconfitta 5-7, 1-6 per l'azzurro

Si è fermato all'ultimo passo Lorenzo Musetti. L'azzurro ha perso nella finale del Challenger di Cagliari contro l'argentino Mariano Navone in due set (5-7, 1-6), sprecando la possibilità di vincere un titolo. Una partita vinta in maniera piuttosto agevole dal sudamericano, soprattutto nel secondo set dove ha concesso appena un game all'italiano.

Musetti perde la finale in Sardegna

Musetti era riuscito ad arrivare in fondo al Sardegna Open, a differenza di Luciano Darderi che si era fermato in semifinale (sconfitto proprio da Navone). Paradossalmente, però, era stato più Darderi a mettere in difficoltà l'argentino rispetto a Musetti che soprattutto nel secondo set ha mollato la presa ed è sembrato poco convinto di poter rimettere in piedi il match. Adesso Musetti deve subito voltare pagina e tuffarsi sugli Internazionali d'Italia, in programma a Roma dal 6 maggio.