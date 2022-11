Coppa Davis, Italia eliminata dal Canada in semifinale: decisiva la sconfitta di Berrettini e Fognini nel doppio

L'Italia si ferma in semifinale di Coppa Davis. All'atto conclusivo contro l'Austrialia a Malaga ci sarà il Canada, che batte gli Azzurri 2-1. Decisiva la vittoria nel doppio. La coppia formata da Fognini e Berrettini (sceso in campo a sorpresa al posto di Bolelli), si arrende in due set (7-6/7-5) al duo formato da Pospisil e Felix Auger Aliassime.

Coppa Davis, la semifinale

La giornata di Malaga era cominciata alla grande per l'Italia. Un super Lorenzo Sonego ha superato Denis Shapovalov in tre set con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-4, dopo una battaglia durata tre ore. Poi il pareggio dei nordamericani con Felix Auger Aliassime che ha superato facilmente Lorenzo Musetti per 6-3 6-4. Infine il doppio, che ha deciso lo scontro in favore dei canadesi. Per l'Italia resta l'amaro in bocca, ma la certezza che il gruppo costruito da Volandri potrà riprovarci in futuro.