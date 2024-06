Jannik Sinner sta giocando in questi minuti contro Grigor Dimitrov, ma non sa che lo sta facendo da numero 1 al mondo del ranking Atp. Il sorpasso in testa alla classifica è arrivato grazie a Djokovic che ha dato il forfait al Roland Garros. Il serbo si è ritirato a causa di un infortunio al ginocchio sinistro che aveva messo in dubbio la sua permanenza nel torneo. La conferenza stampa di Nole non faceva presagire nulla di buono dopo la partita con Cerundolo, vinta al quinto set dopo circa 4 ore.

Sinner numero 1 al mondo: Djokovic si ritira dal Roland Garros per l'infortunio al ginocchio

In conferenza stampa, il gigante serbo aveva avvertito tutti: «Non so cosa succederà domani o dopodomani se sarò in grado di scendere in campo e giocare. Nel terzo game del secondo set sono scivolato, una delle tante volte di oggi.

Il ginocchio ne ha risentito. Ho iniziato a sentire dolore e ho chiesto il trattamento fisioterapico e il timeout medico per cercare di risolvere il problema. A un certo punto non sapevo se continuare o meno».

Djokovic e il forfait al Roland Garros

Mentre l'incontro tra Sinner e Dimitrov era a metà del terzo set, è arrivato l'annuncio ufficiale che tutti i tifosi di Jannik stavano aspettando. Djokovic ha dato forfait al Roland Garros e quindi si è ritirato dal torneo francese perdendo così la bellezza di 1600 punti. Un bottino importante che ha permesso a Jannik di salire in cima alla classifica mondiale del tennis.