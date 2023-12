Francesco Osti e Miriana Galietta vincono i campionati assoluti regionali di Tennis

Fabrizio Osti e Miriana Galietta sono i trionfatori dei campionati assoluti regionali di tennis, che si sono svolti sui campi in terra rossa del Cus Napoli in via Campegna, organizzati dal centro universitario sportivo in collaborazione con il comitato regionale della federtennis.

Al termine delle selezioni, alle quali hano partecipato ben 149 tennisti, Fabrizio Karol Pio Osti nella finale maschile ha sconfitto Riccardo Di Nocera, mentre tra le donne il derby in famiglia se l'è aggiudicato Miriana Galietta che si è imposta sulla sorella Claudia.

I vincitori sono stati premiati dal presidente del Cus Elio Cosentino, dal segretario generale Maurizio Pupo, dalla consigliera Rita Piantedosi e dal vicepresidente del comitato regionale Angelo Chiaiese.

Riconoscimenti anche per Giovanni Abbagnano Trione e Francesca De Rosa, migliori classificati tra gli iscritti all'univeristà Federico II.