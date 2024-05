Goffin insultato dal pubblico del Roland Garros (che gli lancia anche una gomma): «Ormai qui in Francia il tennis sembra il calcio»

Prima gli insulti, poi la vittoria, infine la rivincita. David Goffin ieri sera al Roland Garros è stato protagonista di un episodio spiecevole. Mentre giocava contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard, il tennista belga ha dovuto infatti affrontare anche parte del pubblico, che per tutto l'incontro l'ha insultato e molestato, arrivando anche a sputare una gomma da masticare contro il trentatreenne. Un fatto, questo, che ha portato lo sportivo a denunciare il tutto al termine dell'incontro.

La denuncia di Goffin

«Quando vieni insultato per tre ore e mezza devi prenderti una piccola rivincita alla fine.

Evidentemente si esagera, c'è una mancanza di rispetto totale. Così è davvero troppo. Sta diventando come il calcio, presto ci saranno fumogeni, hooligan e ci saranno risse sugli spalti. Comincia a diventare ridicolo. Alcune persone sono lì più per creare problemi che per creare un'atmosfera. Qualcuno mi ha sputato addosso la gomma da masticare. La partita si stava complicando. Ecco perché volevo restare calmo. Se avessi iniziato ad arrabbiarmi, avrei potuto destabilizzarmi». Queste le parole di David Goffin al termine dell'incontro.

Goffin pakt 'm in een héérlijke wedstrijd, die bij momenten meer een voetbalmatch dan een potje tennis was. pic.twitter.com/ZXwiFafgsf — Thomas Smolders (@Ljosmyndun) May 28, 2024

«Questa situazione avviene soltanto qui in Francia, negli altri Slam ho sempre avuto modo di vivere un'atmosfera tranquilla mentre qui a Parigi l’ambiente è davvero malsano: il tennis qui sta diventando come il calcio», ha aggiunto il tennista in conferenza stampa.