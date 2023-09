Internazionali di Città di Pozzuoli, Forti vince singolo e doppio

E' terminato il torneo internazionale Città di Pozzuoli, organizzato da Antonio Laezza, Roberto Sorrentino e Sandro Lupi, i soci fondatori del Tc Pozzuoli. Il bilancio della prima edizione è lusinghiero, per partecipazione di atleti (80 giocatori tra singolare, doppio, wild card ed alternates) e per qualità di gare.

La kermesse ha annoverato ai nastri di partenza tennisti già esperti ed altri lanciatissimi a livello juniores, come gli italiani provenienti dagli US Open di categoria. Francesco Forti, classe 1999 e attualmente numero 393 del ranking mondiale, il vincitore del torneo. Il ragazzo di Cesena ha coronato la migliore settimana della carriera dal momento che sul veloce del Pozzuoli ha centrato anche la vittoria in doppio, in coppia con Giorgio Ricca. Nella finale Forti l’ha spuntata con il punteggio di 6/4 6/3 sull’inglese Arthur Fery, che a Wimbledon era riuscito a superare le qualificazioni per giocare il primo turno sul centrale contro Medvedev. «Sono davvero molto felice – ha raccontato Forti – ero arrivato qui scarico per i troppi impegni di una stagione logorante e al primo turno avevo dovuto fronteggiare anche quattro match point contro il mio amico e compagno di allenamenti De Rossi.

Poi tutto è cambiato, la fiducia è andata progressivamente aumentando, partita dopo partita e siamo qui a commentare questa bellissima vittoria. Faccio i complimenti al pubblico del Pozzuoli, spero di tornarci qui il prossimo anno per giocare un torneo Challenger».

Nel corso della cerimonia di premiazione il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni ha espresso soddisfazione per quanto il tennis stia dando all’immagine della cittadina flegrea: «E’ stato fatto negli anni un lavoro egregio, la nostra amministrazione continuerà a sostenere il club affinché anche la dimensione del torneo del prossimo anno possa essere maggiore».