Internazionali Roma, Darderi batte Navone e vola al 3° turno: «Un sogno, voglio continuare così»

Prosegue il cammino di Luciano Darderi agli Internazionali di Roma. Il tennista azzurro batte l'argentino Mariano Navone (n°31 nel ranking) in due set (6-3, 6-2) in un'ora e 33 minuti, dimostrando grande personalità e sicurezza. Il 22enne di Villa Gesell ha vinto il sesto confronto contro l'argentino, staccando il pass per il terzo turno del torneo del Foro Italico. Prima volta in carriera per Darderi al terzo turno di un Masters 1000. Adesso l'azzurro attende il suo avversario che sarà uno tra Zverev e Vukic.

La partita

Darderi subisce il break a inizio match ma poi si mette a rispondere lontano, soprattutto da sinistra, giocando colpi molto carichi e profondi, e sbaglia meno. Ad ogni punto, Luciano si esalta e il pubblico fa la sua parte, caricando il tennista azzurro. Forte anche del 63% di punti vinti con la prima al servizio, apre il secondo con un break (2-0).

Le parole di Darderi dopo la vittoria

«La mia prima volta qui a Roma è fantastica. C'è la mia famiglia, i miei amici ed è un sogno poter essere qui in un torneo così importante. Il mio avversario è un grande giocatore, avevo perso diverse volte contro di lui e sapevo sarebbe stata dura e per questo sono ancora più soddisfatto di questo risultato. Abbiamo deciso col mio team di spingere e aggredire il punto, evitando di correre ma facendo correre il mio avversario. Uno degli ultimi italiani al Foro Italico? Era meglio se fossimo stati di più ma sono contento di essere uno di quelli a rappresentare l'Italia. Giocare qui con tutto il pubblico è fantastico, arrivare alla seconda settimana è un sogno ma voglio continuare così anche la prossima settimana».