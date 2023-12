Intitolato ad Alberto Sbrescia il campo centrale dell'ex Centro tecnico federale di Fuorigrotta

Il tennis campano celebra Alberto Sbrescia. Intitolato all’indimenticato giocatore e tecnico napoletano di livello internazionale scomparso nel 2019, il campo numero 3 del Rama Club della famiglia Bellucci e dell’Accademia Napoli a Fuorigrotta, nella storica sede di viale Giochi del Mediterraneo. Sbrescia è stato per anni proprio sui campi del Rama Club il direttore del centro tecnico federale campano, costruendo numerosi tennisti di livello internazionale, uno su tutti Potito Starace, bandiera dell’Italia di Coppa Davis, con lui diventato numero 1 d’Italia e numero 27 del mondo.

A scoprire la targa dedicata ad Alberto Sbrescia, insieme alla moglie Rosanna, alla famiglia Sbrescia e ad Aldo Russo, il direttore dell’Accademia che ha ideato l’evento, erano presenti i vice presidenti della Federtennis campana Angelo Chiaiese e Antonio Leone e tanti campioni del passato come gli azzurri Gianni Cierro, Luigi Chiaiese, Massimo Boscatto, insieme a decine di ragazzi delle scuole tennis dei circoli della regione e ad ex allievi del maestro napoletano che hanno disputato un suggestivo torneo di doppio con racchette di legno anni 70 e 80 per ricordare gli anni d’oro da giocatore in serie A e in Prima Categoria di Alberto Sbrescia.