Madrid Open: anche Lehecka si ritira e in finale ci va Auger-Aliassime, sfiderà Rublev. Orario e dove vederla

Una maledizione, quella del Madrid Open che dopo i ritiri di Sinner e Medvedev nella giornata di oggi ha visto anche quello di Lehecka. Il tennista ceco ha abbandonato la semifinale contro Felix Auger-Aliassime sul 3-3 nel primo set, in lacrime per un problema alla schiena. Di conseguenza è il canadese a staccare il pass per la finale del torneo madrileno.

Auger-Aliassime aveva già superato il turno precedente (quarti di finale) per il ritiro di Sinner che non era neppure sceso in campo. Adesso approda in finale dopo appena 6 game disputati contro Lehcka, se pur negli ottavi abbia avuto la meglio sul campione in carica di Barcellona Casper Ruud. Il canadese classe 2000 sfiderà nella finale del Masters 1000 spagnolo il russo Andrej Rublev che nella giornata di oggi ha battuto in due set lo statunitense Fritz (6-4, 6-3).

Nessuno dei due tennisti ha mai vinto il torneo madrileno e quindi per entrambi sarebbe una prima volta. Rublev ha vinto un torneo Atp nel 2024, l'Honk Hong Open (Atp 250) e quella di Madrid sarà la sua 25esima finale in carriera (quinta in un Masters 1000). Per Aliassime si tratta, invece, della prima finale "mille" in carriera.

Orario e dove vedere la finale di Madrid

La finale del Masters 1000 di Madrid tra Auger-Aliassime e Rublev andrà in scena domenica 5 maggio alle ore 18:30. La partita si disputerà sulla terra rossa del campo 'Manolo Santana'. La finale del Madrid Open sarà visibile in diretta su Sky, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Disponibile anche in streaming su NOW e sull'app Sky Go.

I precedenti

Rublev arriva con i favori del pronostico ma certamente non può permettersi di sottovalutare un giocatore come Auger-Aliassime che vanta comunque la vittoria contro Ruud negli ottavi del torneo. Rublev e Aliassime si erano già affrontati nel 2024 all'Atp di Rotterdam, dove aveva avuto la meglio il russo in 3 set (3-6, 7-6, 7-5) nel match valido per gli ottavi di finale.