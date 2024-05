Matteo Berrettini ritrova Roma, lunedì il primo allenamento agli Internazionali. L'esordio nel derby con Napolitano

Al primo turno sfiderà in un derby tutto azzurro Stefano Napolitano. Non sarà un torneo come un altro quello di Roma per Matteo Berrettini, che gli Internazionali li porta da sempre nel cuore. Lunedì alle 15 il primo allenamento, sul campo 7 del Foro Italico. Un test per verificare le sue condizioni dopo la tonsillite che lo ha costretto al forfait anche a Madrid proprio per prepararsi in vista del torneo della Capitale. Ad accompagnarlo sulla terra romana il coach spagnolo Francisco Roig (per 18 anni nel team di Nadal), con cui lavora da metà dicembre.

La strada a Roma e il ritorno di Matteo

A Roma Berrettini giocherà per la sesta volta.

Il risultato migliore sono i quarti dell’edizione del 2020 (quando fu fermato dal norvegese Ruud al tie-break del set decisivo), disputata a settembre a porte chiuse fino alle semifinali causa del Covid.

Il tennista romano è rientrato nel tour a metà marzo al Challenger 175 di Phoenix, in Arizona, dove ha raggiunto la finale, sconfitto poi dal portoghese Borges. Poi a Miami è stato battuto in rimonta all’esordio dallo scozzese Andy Murray. A Marrakech, il terzo torneo disputato, ha vinto l'ottavo trofeo in carriera, che in molti hanno visto come quello della sua rinascita, facendolo rientrare in top 100. Era il primo dopo quasi due anni (l'ultimo al Queen's nel 2022).